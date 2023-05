Elkészültek a látványtervek és hamarosan megkezdődhet az építkezés – adta hírül Hernádi Ádám polgármester május 18-án Facebookon a hírt, melyhez két látványtervet is mellékelt. A Dunakanyar fővárosának első McDonalds étterme a Simor János utca képének jelentős átalakulását, megszépülését is hozza majd egyben.

Az utcában egy, már korábban megváltoztatott forgalmi rend is a majdani gyorsétterem működésével van összhangban. A kiadott látványterveken látszik, hogy a gyalogos főbejárat a létesítmény észak-nyugati felén lesz. A kép arról is árulkodik, hogy az autós vendégek az utca páros oldalán hajthatnak majd be a McDrive-ba, ahol leadják a rendelést, majd pár méter múlva vásárolhatják és kaphatják meg a kívánt ételt-italt.