Tata önkormányzata idén is meghirdeti a tavalyi évben nagy sikert aratott esővíztárolók beszerzésével kapcsolatos pályázatát. A lehetőségről a tata.hu-n számoltak be. Az esővíztárolókra pályázhatnak a városban közfeladatot ellátó intézmények és a városban állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek, továbbá társasházközösségek és lakásszövetkezetek is. Egy ingatlan esetén egy pályázat nyújtható be évente. Pályázhatnak a tavalyi évben érvényes pályázatot benyújtók, azonban az új pályázók az elbírálás során prioritást élveznek!

Az önkormányzat által vásárolt esővízgyűjtő tartályokra való pályázati jelentkezés feltétele, hogy a pályázó vállalja az ingatlana előtti közterület rendben tartását három évig. Vállalja, hogy amennyiben az ingatlana előtti közterületet annak ellenőrzése során gondozatlan állapotban találjuk, a vízgyűjtőt visszaszolgáltatja. A vállalt kötelezettségek körébe tartozik a folyamatosan gondozott zöldterület fenntartása, évelő, vagy egynyári virágok ültetése, illetve fás szárú cserje, fa ültetése. (Faültetést végezni kizárólag a főkertésszel egyeztetett módon, jegyzői engedély birtokában lehet.)

A pályázati adatlap olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitöltve, aláírással együtt érvényes. Érvénytelen a pályázat akkor, ha az adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozat nincs aláírva, beküldve.