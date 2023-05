Igazi sikertörténet

– A Virágos Magyarország igazi sikertörténet, amely egyszerre szól a környezetünkre irányuló figyelemről és törődésről, illetve a közösségek erejéről – fogalmazott Borbás Marcsi, a verseny fővédnöke. – Mozgalmunk folyamatosan megújul, ráadásul évről évre egyre fontosabb szerepet kap a pályázatokban a fenntarthatóság, ezt idén az új, tematikus díjainkkal is igyekszünk kifejezni – tette hozzá.

A Virágzó közösség díjra helyi virágosítási, környezetszépítő versenyekkel lehet pályázni. Az is újdonság, hogy keresik az év virágos városi, illetve falusi sétáját, amellyel a környezetszépítő verseny turisztikai arcélét is erősítik. Erre a díjra olyan városnéző programokkal lehet nevezni, amelyek a településekhez kötődő történeti kertekre, nevezetes fákra is ráirányítják a látogatók tekintetét. Ezenkívül továbbra is díjazzák az év fasorát és óvodakertjét, valamint a legvirágosabb főteret is.