A könyv legfőbb célja, hogy mindenki számára közelebb hozza, érthetővé tegye a pszichológiát, s közérthető formában mutassa be a lélek csodálatos, összetett világát. A szerző szubjektíven választotta ki a pszichológia – számára – legérdekesebb területeit, miközben figyelt arra, hogy beavassa az olvasót a szakma alapjaiba. „A pszichológus is ember, és a pszichológia nem valami misztikus »izé«, hanem múlttal rendelkező, kidolgozott tudomány” – vallja Nyíri Balázs, s e hit vezérelte riportalanyainak felkutatásánál is. Ennek jegyében szólaltatta meg többek közt Lengyel K. Péter igazságügyi pszichológust, Sas István reklámpszichológust, Suhai Gábor lovasterápiával foglalkozó szakembert, továbbá Ranschburg Jenőt, Mérő Lászlót, Bányai Évát…