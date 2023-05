Az idei versenyre mintegy hétszázan neveztek, a táv több pontján szurkoltak barátok, családtagok a futóknak. Akadt, aki színes táblával biztatta hozzátartozóját, mások tapssal, kiabálással buzdították a résztvevőket.

A 10 kilométeres táv férfi győztese a kenyai Albert Kipkorir Tonui lett, aki nem csak utcahosszal, hanem több utcányi előnnyel ért be a célba, több mint 4 percet verve a másodikra. A futás után elmondta, nagyon tetszett neki a környezet, amiben futhatott, illetve arról is beszélt, az időjárás is kiváló volt. A nők között File Zita végzett az első helyen, aki már tavaly is megnyerte a versenyt. Úgy fogalmazott, nagyon örül az eredménynek, meglepetés volt számára a győzelem.