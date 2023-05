Sebességnövelés 1 órája

Hamarosan 160 km/órával száguldanak a vonatok vármegyénkben - térképen mutatjuk, hol

Nemsokára a belföldi forgalomban is lesznek olyan vasút vonalak, ahol akár 160 kilométer/órával is járhatnak a vonatok. A sebességnövelés Komárom-Esztergom vármegyét is érinti.

Forrás: MÁV/Facebook

A vasútnak fontos feladata a közlekedés fenntarthatóbbá, környezetkímélőbbé tételének. Ahhoz azonban, hogy az autó vagy a buszozás helyett minél többen válasszák a vonatokat, a vasúttársaságoknak versenyképességre kell törekedniük az utazási idő, a pontosság, a járatsűrűség és persze a kényelem terén.

Az utasoknak általában személyes tapasztalataik vannak a késésekről és kényelmetlenségekről, ez azonban gyökeresen megváltozhat a MÁV Zrt. most zajló, illetve a tervezett fejlesztéseinek nyomán. A növekedés.hu járt utána, mire számíthatunk, különös tekintettel arra, hogy lesznek-e olyan szakaszok, ahol jelentősebben emelkedhet a vonatok engedélyezett maximális sebessége. A nagyságrendileg 8 ezer kilométernyi hazai vasúti pályából jelenleg 2803 kilométer villamosított és a társaság által üzemeltetett hálózat jelentős részén 100, vagy 120 km/h az engedélyezett legmagasabb sebesség – derült ki a vállalat válaszaiból. Mint írták, a közúti közlekedéssel is versenyképes vasúti közlekedés megteremtése érdekében

az elmúlt másfél évtizedben megvalósuló vasútfejlesztési projektek esetében – döntően – a 160 kilométer/óra engedélyezett sebesség bevezetése a cél.

A tervek szerint gyorsabb lesz az utazás Budapest és Bécs között, és jelenleg a Budapest-Hegyeshalom fővonalon Tata és Hegyeshalom között bizonyos szakaszokon már engedélyezett a 160 kilométer/órás sebesség, ami az InterCity-k és nemzetközi vonatok esetében teszi lehetővé Budapest és Bécs közötti „gyorsulást”. A MÁV Zrt. azt is elárulta, hogy a Budapest és Bécs közötti összeköttetés színvonalát a MÁV európai uniós és hazai források igénybe vételével is javíthatja. Ennek keretében például a Hegyeshalom, Tata és Almásfüzitő állomásokon új biztosítóberendezés épül. A Budapest-Hegyeshalom fővonal mellett más vonalakon is lesznek szakaszok, ahol a vasúttársaság emeli az engedélyezett sebességet. Püspökladány és Debrecen között 120-ról 160-ra

Százhalombatta és Pusztaszabolcs között szintén 120-ról 160-ra,

Aszód és Hatvan viszonylatban pedig 100-ról 160-ra,

Kelenföld és Százhalombatta között 100-ról 120-ra,

Szeged-Rókus és a Hódmezővásárhelyi Népkert között 80-ról 100-ra. Az alaptérkép forrása a mavcsoport.hu; a térkép készítéséhez használt adatok forrása: MÁV START

Forrás: növekedés.hu

