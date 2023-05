A Cseke-tóra és az Angolkertre méltán lehetnek büszkék a tataiak. Sokan szívesen sétálnak az ösvényeken, a romok között és a tóparton. Azonban az elmúlt hetekben nem túl szép látvány fogadta a kirándulókat: több döglött hal teteme is úszott a víz tetején, vagy sodródott a partra. Ahogy arról beszámoltunk, szerdán elkezdték feltölteni a tavat, így több hal menekülhet meg.

A korábbiakban tapasztaltakkal kapcsolatban azonban megkerestük Berena Bélát, a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület elnökét, hogy megtudjuk, mi lehet a halpusztulás oka.

A szakember első körben megnyugtatott mindenkit, hogy ez egy természetes folyamat része, ami az egész világon így működik. De már a javán túl vagyunk, már csak néhány elhullott állatra lehet számítani. A jelenség sajnos az egyre enyhébb telek miatt évről-évre nagyobb problémát jelent.

– A hideg telek alatt befagytak a tavak és a halak a téli hónapokat átpihenték, vermeltek. Ilyenkor lecsökken az anyagcseréjük, az oxigénfelvételük lelassul. Minimális energiára volt szükségük, hogy átvészeljék a telet. Most az enyhe telek miatt alig fagy be a tó, a halak biológiai órája felborult, nem éreznek kényszert a vermelésre. Helyette aktívak, amihez energia kell, élelmet keresnek, de hiába. Így a vermelésre elraktározott zsírt idő előtt felélik. A lesoványodott, gyenge állatokat pedig könnyebben támadják a vízben mindig jelen levő korokozók, ami végül a pusztulásukhoz vezet – magyarázta az elnök. Hozzátette: ezeknek egy része nem kerül az emberek szeme elé, viszont a szél több tetemet is a partra, vagy a közelébe sodorhat. Ennek eltakarítása nagy feladatot ad az egyesületnek.

– A Cseke-tónál tizenöt halőr dolgozik, közülük tizennégy társadalmi munkában, egy főállásban. Az ő dolguk, hogy ellenőrizzék a horgászokat, a halakat és a víz tisztaságát. Ha haltetemet találnak, azt minden alkalommal jelentik az egyesületnek, mi pedig - amennyiben az indokolt - jelentjük tovább a szakhatóság felé. Vagyis folyamatosan figyeljük és nyilvántartjuk az elhullás mértékét – magyarázta az elnök. Hozzátette: tavasszal akár 130-150 haltetemet is találnak a Cseke-tónál, ez mintegy 500-600 kilogramm halat is jelenthet.

Berena Bélától azt is megtudtuk, hogy tetemeket elássák olyan helyen, ahol a kirándulók elvileg nem járnak. Ilyenkor ásnak egy 70-80 centiméter mély gödröt és az adott napon összeszedett tetemeket beledobják, majd leszórják mésszel az előírás szerint, végül földréteggel betakarják. Következő alkalommal - az összegyűjtött mennyiség függvényében - szintén oda kerülnek a talált tetemek, amit végül szintén elföldelnek. Egy ilyen gödörbe mennyiségtől függően, akár több napig is gyűjtik a halakat, majd végleg betemetik a gödröt.

Sajnos előfordul, hogy kóbor kutya, macska, vagy róka kiássa a dögöket, ilyenkor jönnek a különböző rovarok, lárvák és a természet rendje szerint bomlik le a tetem. Természetesen ha időközben a halőrök észlelik, visszatemetik a gödröt. Az egyesület elnöke azt is elmondta, hogy az országban egy cég foglalkozik állattetemek kezelésével, ez az ÁTEV. Azonban ők az országban jelenleg csak 8 területen tevékenykednek, a legközelebbi is 140 kilométerre van Tatától. A Cseke-tóról az elhullott halak maradványainak elszállítása jelentős költséggel járna.