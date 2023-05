A hagyományteremtő céllal indult rendezvényen már most is szép számban jelentek meg a legkisebbek. Babos Eszter két népmesével várta a gyerekeket, majd kreatív foglalkozás következett a kicsik számára. A következő alkalom hasonlóan tartalmas délutánt ígér majd, amikor is Józsy Judit népi iparművész tart foglalkozást a Gyermekműhelyben.