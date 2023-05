A fesztivál célja hitelesen felidézni, hogy 1597. május 23-án Pálffy Miklós csaknem háromezer fős seregével először petárdával berobbantotta a tatai vár kapuját, majd lerohanta és visszafoglalta a törökök által megszállt erődítményt. A látogatókat aktívan bevonva hazai és külföldi katonai hagyományőrzők vezetésével vívnak csatákat.

A fesztivál pénteken reggel a Deák-Patarával kezdődik, ahol a gyerekek mérhetik össze tudásukat egy interaktív korabeli táborban. A hivatalos megnyitó pedig 17 órakor, a várnál harcolt hősök emléktáblájának koszorúzásával kezdődik. A pénteki programokra a belépés ingyenes.

A Patara sajtótájékoztatóján ismertették a programokat

Fotó: G. D. V. / Forrás: 24 Óra

Michl József, Tata polgármestere megköszönte a szervezőknek és a résztvevőknek a munkáját.

- Ez a három nap gondtalan háborúzás, ahol egy igazán nehéz történelmi csatára kell visszaemlékeznünk. Már 14 alkalommal sikerült a keresztény hadaknak sikert aratniuk a török felett. Szeretnénk, ha ez idén is sikerülne. A város azzal a feltétellel adja át a fesztivál részére a területeit, hogy idén is lekerül a török zászló a várról. Ha ez meglesz, akkor jövőre is lehet Patara - ígérte mosolyogva a polgármester, akinek felszólítására a hajdúk kapitánya megígérte, hogy ha kell furfanggal, de mindenképpen visszaveszik a várat a törököktől.

Természetesen a török aga ezzel már nem értett egyet: ígérete szerint idén már négy látványos csatán is megmutatják, hogy a törökök fölénye határtalan.

A jó hangulatú sajtótájékoztatón a programokról is beszéltek a szervezők. Idén a Kastély előtti téren kap helyett a Magyar Falu, ahol a korabeli mesterségekkel, fortélyokkal találkozhatnak a látogatók. De állatsimogatóval, kézműves foglalkozásokkal, aprófalvával, vagyis népi fa és ügyességi játékokkal is várják a családokat. Vasárnap, a gyereknapon kiemelt programokat szerveznek a gyerekeknek ringatóval, falusi virtuspróbával. De lesz íjászverseny, illetve különböző vetélkedők is.