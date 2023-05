Tatának már van okoszebrája, de akad a városnak még egy „különleges” gyalogosátkelője. Láttatok már olyan zebrát, aminek a közepén egy hatalmas gödörméretű kátyú díszeleg? Nos, mi sem, de egy olvasónk megmutatta, hogy bizony ilyen is létezik, ráadásul itt, Tatán.

Sokak számra ismert és használt gyalogosátkelő az 1-es főút belterületi szakaszán, a vasútállomás kereszteződésénél található zebra. Az állomásra gyalog érkezők vagy onnan hazafelé gyaloglók sűrűn használják. De nem csak a gyalogos forgalom, az autók is sűrűn szelik át napi szinten, hiszen az 1-es úton fekszik. Egyébként a főút kezelője és karbantartója a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Ennek a zebrának a „különlegességére” hívta fel a figyelmet olvasónk. Elmesélte, hogy minap a vasútállomásról tartott gyalog hazafelé, amikor átkelt ezen a zebrán. Arra azonban nem számított, hogy nem csak arra kell figyelnie, hogy az autók biztonságosan meg is adják számára az elsőbbséget, hanem arra is, hogy ne törje ki a lábát. Ez nem is sikerült neki, egy bokaficam és esés lett a jutalma. Mint mondta, a Tatára vezető oldalon akkora kátyú éktelenkedik az átkelő közepén, amiben nem csak az ember lába, de a kocsik kereke is el tud tűnni. Szerencséjére a történtekkor nem volt nagy a forgalom, így attól nem kellett tartania, hogy egy figyelmetlen autós a földön fekve el ne üsse.

Olvasónk ebben a kátyúban esett el átkelés közben

Forrás: Kemma.hu

Története hallatán mi is megnéztük a helyszínen a szóban forgó zebrát. Valóban, olyan gigakátyú hasította ketté az átkelőt, amire nem mondhatnánk, hogy ne lenne életveszélyes. Ebben a gödörben az ember valóban simán kitörheti a lábát. Szemléltetés képen mi is beleléptünk a kátyúba. Ezzel az akadállyal megspékelve még veszélyesebb ez az átkelő. Éjszaka nincs kivilágítva, így ha akkor történik baleset egy gyalogossal, az még nehezebben észrevehető az autósok számára.

Olyan mély volt a kátyú, hogy a bokánk fölé ért

Forrás: Kemma.hu

Apropó autósok, nekik is komoly károkat okozhat ez a gödör. Ottjártunkkor több sofőr is belehajtott a kátyúba, amit elég hangos csattanások kísértek. Pár ilyen találkozás a gödörrel és biztos, hogy a kocsi kereke sem marad a helyén. Csak azt tanácsolhatjuk, ha arra jártok, gyalogosként és sofőrként is kiemelten figyeljetek.