A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola hagyományos traktoros ballagásán sorra érkeztek a hatalmas, több tonnás gépekkel a végzős diákok. Hetvenegyen búcsúztak így el iskolájuktól és pedagógusaiktól, ahogy „elődeik” tették az elmúlt években.

A hagyomány része az is, hogy a ballagók egy nemzetiszín szalaggal átkötött, az iskolában sütött kenyérrel, illetve az intézményben készített pálinkával ajándékozták meg a polgármestert. Az iskolai ballagást május 5-én, pénteken tartják a Jávorkában.

Aki ott volt, láthatta, hogy a traktorok kormánya mögött több hölgy is ült, akik játszi könnyedséggel lavíroztak a Kossuth tér szűk, kanyargos útjain is. Volt, amelyikhez még pótkocsit is csatoltak, hogy kényelmesen elférjen az összes ballagó diák.

Ha jobban belegondolunk nem is meglepő, hiszen a Jávorkában a szakok többségénél követelmény a traktoros jogosítvány megszerzése is. Az iskolában pedig szép számmal képviseli magát a szebbik nem is. Tasnádiné Sipos Mariann az intézmény igazgatója elmondta, hogy jelenleg mezőgazdasági gépészek, pék-cukrászok és kertészek, illetve azok a diákok búcsúznak, akik korábban már végeztek szakmát, de visszamaradtak érettségit szerezni.

– Az iskolából olyan nagyszerű szakmunkások, szakemberek kerülnek ki, akik a mi életünket segítik a munkájukkal. Ezért is vagyok hálás a mindenkori iskolavezetésnek és a diákoknak, illetve a szüleiknek – ezt már Michl József, Tata polgármestere mondta, aki azt is hozzátette, hogy a tataiak nagyon büszkék a Jávorka iskolára, valamit azt, hogy szeretné, ha a diákokoknak sikerülne megtalálnia az örömöt és a boldogságot a munkájukban, ami aztán az egész életükben végigkíséri majd őket.