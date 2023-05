– Nagyon nehéz volt a tervezés és a kivitelezés is. Köszönöm a kollégáimnak, akik segítettek az önkormányzatokkal, a vízüggyel való egyeztetésben, és a tervek előkészítésében. Jelenleg is több kerékpárút szakasz terve van az asztalunkon, már csak a szükséges fedezetet kell megteremteni, hogy elkészülhessenek – mondta az államtitkár.

Czunyiné dr. Bertalan Judit az átadón elmondta, hogy a kormány még 2011-ben szavazta meg, az EuroVelo 6-hoz való csatlakozást. Azóta rengeteg szervezésnek és munkának köszönhetően már több szakaszt is sikeresen átadtak vármegyénkben is. A Dunaalmás-Neszmély szakaszon biciklizők az útvonal kialakításának köszönhetően felfedezhetik a Duna árterének környezeti szépségeit. De sokaknak a munkába és iskolába járást is megkönnyíti majd, hogy biztonságos körülmények között, a gépjármű forgalomtól elválasztva közlekedhetnek. Illetve hamarosan átadásra kerül Gönyű és Komárom közötti szakasz is.

Az átadás zárásaként a két államtitkár és az országgyűlési képviselő is két kerékre pattant és a helyi kerékpárosokkal közösen eltekertek Almásfűzitőig.