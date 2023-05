Hat óvodából közel 100 ovis kisgyerek érkezett május 23-án a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokba, és töltötte tartalmasan, jó hangulatban a kedd délelőttjét az Ovi-Röpi Kupán. A Tatabányai Röplabda Sportegyesület az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal közösen immáron másodjára rendezte meg az eseményt Tatabányán.

A meghívott Sárberki, a Kodály, a Turul, a szárligeti és a szári ovik, valamint a Vidámságok Háza apróságai nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a különleges és vidám programba. A gyerekek 7 állomás feladatait teljesítve játszva sajátíthatták el a röplabda legkisebbek ügyességi szintjére lefordított alapjait, és zárhatták a szívükbe a sportágat.

Unatkozni senkit nem hagytak a szervezők. A sportos délelőttöt végigmozogták a kicsik, akiket a TRSE uzsonnával, ajándékokkal jutalmazott, és a kitartásukért még éremmel is meglepett. Az 2014. februárjában alakult Tatabányai Röplabda Sport Egyesület, mint mindig, ezen a napon is örömmel nyitott a legkisebbek felé. A TRSE szívügye ugyanis a helyi gyerekekből álló utánpótlásképzés. Mindemellett NBII.-es felnőtt csapatukra is büszkék lehetnek, akik csak egy hajszálnyival maradtak le az NBI.-ről.