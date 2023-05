Tatabánya Kutyák esetében a leggyakoribb és gyakran akár halállal végződő, kullancs által okozott megbetegedés a babézia. Kutyamaláriának is hívják, mert az élősködők az állat vörösvértesteit támadják meg. – Kullancs egész évben és szinte bárhol előfordulhat. Ma már nem is kell erdőben sétálni a kutyusnak, hogy megcsípje a vérszívó. Elég hozzá az is, hogy elmegy egy parkosított területre – mondja Dr. Győrffy András állatorvos, aki a vérszívók elleni védekezésről is megosztotta véleményét lapunkkal.

– A kereskedelmi forgalomban kapható ellenszerek döntő többségének, csaknem kilencven százalékának nincs riasztó hatása. Magyarul nem védi meg az állatot attól, hogy a bundájába kerüljön a kullancs és fennáll a veszélye annak, hogy csípés után pusztul el a kullancs. Például ez felettébb igaz tabletták esetében, de a nyakörvek és a különféle cseppek sem biztosítanak kellő védelmet.

Tanácsos a séták után átnézni az ebet. Azért is, mert a kullancsnak van egy úgynevezett betapadási ideje, ami az állatba kerülést követően négy óra elmúltával fertőz

– tette hozzá a tatabányai állatorvos, aki szerint a hatóanyag tartalmat törvényi előírás szabályozza. Megerősítette, hogy a hatóanyagok legtöbbje valóban idegméreg, de nem a kutya, hanem a rovar idegrendszerére van hatással.

– A babézia első tünetei a néhány naptól akár három hétig terjedő intervallumban jelentkezhetnek. A betegség magas lázzal kezdődik, amit étvágytalanság és erős szomjúság követ és kávézacc barna színű vizelet. A kutya súlya ezután rohamosan csökkenhet, bágyadttá, kedvetlenné és letargikussá válhat. Ezt pedig injekció kúrával lehet kezelni – nyilatkozott Dr. Győrffy András, aki a másik két kullancs okozta betegségről is beszélt. Míg a Lyme-kór hasonló tünetekkel jár mint a babézia, és a nem ismerjük fel elég korán, vese-, és szívproblémák alakulhatnak ki, addig a vírusos agyhártyagyulladásról tudni érdemes, hogy főképp emberekre veszélyes, sok esetben a kutyák tünetmentesek maradnak.

– Ha az állat immunrendszere legyengült, belázasodhat, ezután görcsök, bénulás és idegrendszeri problémák léphetnek fel. Ez megnyilvánulhat viselkedési zavarokban, a letargiától kezdve egészen az agresszióig. Általában a csípés után 2-3 héttel jelentkeznek az első tünetek.

A fertőzés az agyat támadja meg, ennek következtében bénulhat a kutyus pofija és szemeinek izmai. Az idősebb kedvencekre nagyobb veszélyt jelent a betegség. Védőoltást csak az ember számára fejlesztettek ki ellene

– zárta szavait a szakember, aki szerint tíz évvel ezelőtt még ismeretlen volt hazánkban a szívférgesség, mára egyre nagyobb számban gondoz beteg kutyusokat. A betegség gyógyítható, nemrégiben például vérátömlesztést kellett elvégezni egy tizenéves kutyuson, aki mára meggyógyult a szívférgességből, pedig jóval a szúnyogcsípés után vették észre nála a bajt.