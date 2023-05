– Milyen szépek ezek az eprek – mondja örömmel a tatabányai régi piac egyik vásárlója. Több sem kell llényi Margitnak, válogatni kezd a piros szemű, lédús gyümölcsök között. A piac bejáratánál, Faluvégi Jánoséknál érdeklődünk.

– Kezdődik a szezon, szépen viszik a gyümölcsöket – veszi át a szót Széles Gábor eladó, aki ezzel a lendülettel szúrja késhegyre és nyújtja felénk a finomságot.

Az eperkedvelőknek – így Margit néninek is – jó hír, hogy a legtöbb helyen már magyar gyümölcsöt kapni. Igaz, még csak a fóliában nevelt fajtákat. Sorra pakolnak ki az árusok a piacon. A kínálatban megtalálható minden formájú és fajtájú, hazai, helyi és importgyümölcs is. Megnéztük, mennyire mélyen kell zsebbe nyúlni, ha piaci epret vásárolunk.

– Sok termett és már nagyon finom. Évek óta Lajosmizséről hozzuk, a minőség garantált – mondta el lapunknak Lőrincz Miklós, aki a piac közepén árulja az epret.

– Éjjel érkezik a friss áru, reggel kerül a bódéba. Sajnos kényes gyümölcs, nehéz frissen tartani, így a több­naposat kedvezményesen adjuk. A frissen szedett kisebb szemű 2500, ami néhány nappal ezelőtt még 3500-4000 forint volt – tette hozzá Miklós.

Balkonra választható és látványos a csüngő eper

Fotó: Sugár Gabi

Megtudtuk, Lajosmizsén vannak nagyobb ültetvények, az ottani őstermelők szerint kedvezett az enyhe tél a gyümölcsnek, bőséges termés várható. Természetesen a növekvő költségek ebben az ágazatban is megjelentek, ez az árakban is tükröződik, ám a termés várakozáson felülinek ígérkezik.

Miklósék hetente 15-20 ládányit, csaknem 100 kilogramm gyümölcsöt hoznak a korai fajtából. Ez is nagyon édes, megcukrozni sem kell. – Nekünk ez vált be ízre, alakra és hozamra is. Egy hét múlva már beindul az óriás fajta is. Az egy húsosabb, lédúsabb fajta. Egy szem súlya elérheti a 15 deka­grammot is – tudtuk meg.

A dobogós gyümölcsök

Felmérésünk az első három legkeresettebb gyümölcsre is vonatkozott. Ezek sorrendben az eper, a szőlő és az alma. Fél kilogramm eper 1300 forintba kerül, a súly duplájáért zömmel 2500 forintot kérnek az árusok. A szőlő kilogrammja 2900 forint, 590 pedig a Starking, Golden és Jonagold. Megszemléltük a palánta-kínálatot is. Itt húzósabbak az árak a tavalyinál, átlagosan 10–15 százalékkal kérnek többet a paradicsom-, paprika-, zeller-, karalábépalántákért. Ez azt jelenti, hogy a paradicsomtövek 800, a paprika-, – fajtától függően – 4-500, a karalábé- és a zeller- szálanként 80 forintba kerül.

Az árusok állásfoglalása szerint finomabb és értékesebb a hazai gyümölcs az importnál. Azt mondják, majdnem a teljes biológiai érettség állapotában takarítják be, míg a görög vagy spanyol szamócát legalább két napig szállítják, míg az árusokhoz kerül.

Többéves tapasztalatunk szerint a helyben termelt magyar áru mindig jobb minőségű, édesebb, zamatosabb az importnál. Az árát is meg kell fizetni, de hazai termelőt támogatunk a vásárlással.