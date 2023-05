Mint arról korábban beszámoltunk, a település vezetése 2021–ben a Magyar Falu Programban mintegy 5 millió forint támogatást nyert az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése „Urnafal Bővítés” tárgyában kétszer húsz férőhelyes urnafal építésére.

Az átadóünnepség kezdetén az ötven éves jubileumát ünneplő Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör énekelt el egy dalt, majd Fári Csaba polgármester felolvasott egy verset, köszöntötte a jelenlévőket és röviden ismertette a projektet. Ezután Erős Gábor országgyűlési képviselő is beszédet mondott, aki kiemelte a Magyar Falu Program sikerességét és azt, hogy a kistelepülések az intézményfelújításoktól kezdve a járdaépítésen át az urnafalépítésig számos fejlesztést megvalósíthatnak.

A temetői ünnepség után az új tanácstermet avatták fel, melyet a Magyar Falu Program keretében alakítottak ki. A település tavaly az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című pályázati felhívás keretében mintegy 6,8 millió forint támogatást nyert arra, hogy a községháza épületének egyik hátsó szárnyát átépítsék. Az egykori iskolai étkező- és melegítőkonyha helyén létrejött új tanácsterem a testületi ülések mellett a házasságkötések alkalmával a polgári szertartások helyszínéül is szolgálhat. Emellett egy új dolgozói teakonyha is létesült. A második átadón is közreműködött a dalkör, majd a szalagot Erős Gábor és Fári Csaba vágta át.

Kórustalálkozó

A nívós kórustalálkozón a jubiláló Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör mellett több meghívott csoport is fellépett. A vármegyéből a Csolnoki Nyugdíjas Dalkör, a Környei Német Nemzetiségi Dalkör, a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus is elfogadta a meghívást. Továbbá a Szigetújfalui Zenebarátok Egyesület Kórusa, a Budajenői Német Hagyományőrző Dalkör, valamint a Pesthidegkúti Német Dalkör is hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A találkozót követően gulyáslevessel vendégelték meg a résztvevőket.

Az átadók után következett az Erdély Jenő Dalkörtalálkozó, melyet immár kilencedik alkalommal rendeztek meg a Farkas János Művelődési Házban. A Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport nyitótáncát követően Fári Csaba köszöntötte a résztvevőket és azokat is, akiket személyes kapcsolat fűz Erdély Jenőhöz, a helyi általános iskola korábbi igazgatójához. Erős Gábor kiemelte: a kistelepüléseken életében kifejezetten fontos szerepet töltenek be a közösségek és a több évtizede működő helyi szervezetek, kultúrcsoportok összefogásában rejlik Leányvár ereje.