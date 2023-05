A Felvidék egy adott részét és magyarországi megyéink egy részét magába foglaló Ister-Granum eurorégió fejlesztésére létrejött EGTC az ugyanaz napon megnyílt járműkiállítás tőszomszédságában tartotta projektzáró eseményét. (Ennek egyik folyománya volt, hogy a rugby pályán berendezett ankéton az érdeklődők végigsétálhattak a helyi termelői utcán, ahol a védjegyes termelők finomságai között válogathattak.)

A projektzárón elsőként Nagy Péter szólalt fel, aki a későbbiekben, mint a rendezvény házigazda-moderátora köszöntötte a megjelenteket. Felvezetőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az eurorégiós szervezet mostani eseményén a Duna mindkét partján működő helyi termelők vállalkozásait segítő pályázatokat és magukat a helyi termelőket is szeretnék bemutatni.

Mint Nagy Péter kifejtette, az Ister-Granum eurorégióban az elmúlt időszakban négy pályázat valósult meg a helyi termelők körében, melyek a Koordináció és kommunikáció, a Határon átnyúló márkaépítés, a Helyi termék értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése és A helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése címeket viselték. A felvezetőből kiderült, hogy a fenti pályázatokat nem egyedül az EGTC vitte végig, hanem partnerségben a régió városaival, településeivel, a helyi termelők körében érdekelt szervezetekkel, hatóságokkal, társaságokkal közösen.

A párkányi polgármester köszöntőjében többek között elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy sok önkormányzat reagált arra az igyekezetre, melyet az Ister-Granum szervezet indított el, s mely összefogás immár támogatást jelent a helyi termékeket, szolgáltatásokat kínáló vállalkozóknak az uniós pályázatok alapján is. Steindl Balázs beszédében egyebek mellett kifejtette, hogy a most védjegyet kapott itteni régiós helyi termékek bizonyára jól szerepelnek majd az új piacon is, ahogy ez történt a régió több vásárán. A pályázati beszámolók után átadták az Ister-Granum védjegyeket, első körben 40 – már a minősítésen átesett – termelőnek, szolgáltatónak, akik csatlakoztak a védjegyrendszerhez.