Hetven éves születésnapján különleges meglepetéssel köszöntötték a tarjáni Stréhli Györgyöt, aki sramlizenekarok mellett énekkart és gitáros együttest is útnak indított az évtizedek alatt. A jeles évfordulón a több évtizede már nem muzsikáló lányok álltak össze és köszöntötték a kiváló zenepedagógust.

Schäffer Anikó az egykori gitárzenekar legelső tagjának irányításával már hetekkel a nagy esemény előtt próbáltak a csoport tagjai. Énekesek, gitárosok, akik az évtizedekkel ezelőtti csapat tagjaként rendszeresen felléptek megyénk eseményein.

Óriási élményt jelentett számukra a találkozás, a közös múlt felidézése mellett az elmúlt évtizedekben történtek rövid átbeszélése. Így készültek hétről hétre a nagy napra, amikor a régi dallamok ismételt begyakorlása után egy csokorba gyűjtve adták elő azokat Stréhli György házának udvarán.

Balra az ünnepelt, Stréhli György meghatódva hallgatja egykori tanítványainak előadását

Forrás: MW

A köszöntőben Anikó kiemelte a zenetanár nyílt, vidám személyiségét, amely legyőzte a generációs akadályokat, s sokszor közös, élményzenéléssé alakult egy–egy fellépés. Pályája kezdetén alapította tehetséges általános iskolásokból gitárzenekarát. Hihetetlen sok eseményen szerepeltek. Magyarul, németül és svábul is daloltak, s jó néhányan gitárral kísérték őket. Még a Balatonon zenei táborban is részt vehetett a csapat.

Feledhetetlen élményeket idéztek fel a születésnapon. Például, amikor egy-egy szereplést követően hazafelé is szólt a dal, pengett a gitár. Igazi örömzenélések voltak ezek, amelyek során közösséggé formálódott a csoport.

Felejthetetlen volt számunkra ez a nap. Ennél szebb köszöntést elképzelni sem lehet! Felidéztétek a fiatalságunkat. Olyan szépen szóltak a dalok, mint évtizedekkel ezelőtt. Köszönet érte!

– mondta a zenetanár meghatottan az ünnepség után.

Stréhli György követte édesapja nyomdokait, aki hozzá hasonlóan mentorált sramli együtteseket. A hetvenedik születésnapján ünneplő, szépkorú zenész száznál is több gitárost indított el a pályán, s tucatnál is több zenekart, zenészt, akik közül sokan ma is ismert együttesekben szórakoztatják a közönséget.