Zsédenyiné Horváth Krisztina, a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház szakmai vezetője elmondta, a Szőnyi Kulturális Egyesülettel közösen szervezték meg a programot. Az Egyszervolt Mesezenekar óriásbábokkal szórakoztatta a közönséget, majd az Aranykapu Bábszínház érkezett meg a művelődési ház udvarára, a Paprika Jancsi és az ördögök című előadással.

Mint megtudtuk, több száz gyerkőc érkezett az eseményre, nem csupán Komáromból, hanem a környező településekről is sokan csatlakoztak. A szervezők készültek kézműves foglalkozásokkal is, a Szőnyi Kulturális Egyesület, illetve a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete asztalainál virágok, tigrisek, dominók készültek. Nem hiányozhatott a népszerű az arcfestés sem, illetve a népi vonalat is igyekeztek erősíteni, így nemezelésre szintén volt lehetőség, illetve népi játszótér ugyancsak a gyerekek rendelkezésére állt. A kicsik teknőkben válogathattak búzát, kukoricát, napraforgót, tizenöt állomásból álló fajátékokat is kipróbálhattak.