Új allergén a kagyló és a szezámmag

Dr. Viczián Magdolna üdvözítőnek tartja, hogy gasztronómiai értelemben kinyílt a világ, de a pollenek és az ételek kombinációja is veszélyforrás lehet.

– Kutatások bebizonyították, hogy a háziporra érzékenyeknél keresztallergiát váltanak ki a mediterrán típusú ételek, a tenger gyümölcsei – nyilatkozta az allergológus, aki elmondta azt is, hogy a legtöbb gyermek a tojásra, tejfehérjére és a szójára allergiás, míg a felnőttek többsége ugyancsak tejfehérje-érzékeny, de a szezámmag is hasonló tüneteket okozhat. – Szezámmag van a kozmetikai termékekben és a bébiételekben, de a humuszban és akár a péksütemények tetején is megtalálható – zárta szavait a szakember, aki nem győzi hangsúlyozni a megelőzést.