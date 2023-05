Az elmúlt esztendőkben tavasz beköszöntével egyre gyakrabban találkozhattunk az utakon kerékpárosokkal, érezhető módon növekszik ilyenkor a különböző kerékpáros üzletek látogatottsága is. A két keréken közlekedők egy része vélhetően a spórolás érdekében használja munkába járásra az egyre népszerűbb közlekedési eszközt, míg mások szabadidős tevékenységként tekintenek rá és kvázi kikapcsolódás céljából pattannak nyeregbe.

A tavalyi év sok szempontból vízválasztónak bizonyult, hiszen ahogy a gépkocsikért, úgy a korábbiakhoz képest a biciklikért is jóval drágábban juthatunk hozzá. Fódi János azt tapasztalja, hogy egyes modellek tekintetében eltérő az áremelkedés mértéke, de átlagosan 30-40 százalékos drágulásról beszélhetünk. Megfigyelhető azonban az is, hogy az áremelkedés nem akasztja meg a kerékpáros turizmus fejlődését.

Kelendőek a különböző kiegészítők is Fódi János lapunknak elmondta azt is, hogy a szervizelés költségei a korábbihoz képest magasabbak lettek – ugyanis a szerelők munkadíja, valamint az alkatrészek árai is megemelkedtek –, igaz, a kerékpárok árához képest kisebb mértékű a változás. Azt is megtudtuk, hogy felszereltség szempontjából a túrakerékpárok jól el vannak látva kiegészítőkkel, ellenben például a mountain bike-okra külön meg kell venni a lámpákat. Sokan keresik egyébként a sebességmérőket is, mely az elektromos modelleken alapfelszerelésnek számít. Az üzletek persze igyekeznek minden igényt kielégíteni, így a csomagtartóktól kezdve a kulacsokon, a lánc- és sárvédőkön át a különböző zárakig számos extra kelléket is beszerezhetünk.

– Érezhetően nőtt azoknak a száma, akik elkezdtek biciklikkel túrázni. Ehhez jelentősen hozzájárul az is, hogy egyre több kerékpárút épül itthon, ami sokakban felébreszti a kerékpározás iránti vágyat. Másrészt az e-bike-ok, vagyis az elektromos meghajtású modellek megjelenésével könnyebbé vált a nagyobb távok, netán hegyi terepek teljesítése. Bár utóbbi változatokból a jó minőségűek megvásárlása milliós tétel is lehet, sok helyen bérlésre is van lehetőség – mondta.

Fódi János azt is elárulta, hogy a kereslet megoszlik, hiszen egyesek kimondottan a mountain bike-okat, azaz a dombos, hegyes terepre való, szélesebb kerékkel rendelkező kerékpárokat keresik – melyekből szintén létezik elektromos is –, míg mások az országúti túrákra kifejlesztett modelleket választják, melyekkel jellemzően kerékpárutakon, rosszabb esetben közutakon szoktak közlekedni.

Azt is tapasztalja, hogy a biztonság is előtérbe került, egyre többen hordják a sisakokat és a ruházat megválasztásánál már nemcsak a divat számít, hanem a láthatóság is fontossá vált. A sárga felsők mellett a különböző, észlelhetőséget elősegítő kiegészítők, a világítós fejvédők is kelendőbbek lettek.