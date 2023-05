Podcastunkban most életútját, az első mászásait is felidézzük. Hogy hogyan lett az egykori esztergomi főiskolás, hátizsákos túrázóból az egyik legeredményesebb magyar hegymászó, mit is jelentettek neki a csúcsok, de kitérünk arra is, hogy a Himalájában hogyan óvta a környezetét, szemben sok más mászóval.