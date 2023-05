Ne intsünk le autósokat az autópályán

Vannak sofőrök, akik a leállósávra húzódást követően a gyors segítség érdekében megpróbálnak leinteni néhány autóst. Ez a cselekedet ugyanakkor nemcsak tilos, de kifejezetten életveszélyes is, hiszen a jelzés miatt hirtelen fékező kocsinak akár neki is ütközhetnek a mögöttük érkező járművek, így könnyen tömegbaleset is előidézhető. Dr. Farkas Károly szerint előfordulhat, hogy valakinek lemerül a telefonja, nincsen elég egyenlege a kártyáján vagy otthon hagyta a mobilját, ám ilyenkor sem szabad pánikba esni. A sztrádák mentén bizonyos távolságonként található segélyhívó telefonokat, melyeket a szalagkorlát túloldalán, vagy a leállósáv melletti füves részen sétálva lehet biztonságosan megközelíteni.