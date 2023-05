A vármegyei értéktárba is felvett Oroszlányi Bányász Koncertfesztivál Fúvószenekar térzenéje hívogatott a Bányász Klub és Rendezvényház új szabadtéri kiállítására és a városról készült imázsfilm díszbemutatójára. Sokan voltak kíváncsiak az értékes felvételeket bemutató tablókra, majd a klubterembe gyülekeztek az érdeklődők. A városlakókat Takács Károly, az Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Jakab Jácint, a Bluehill Média Kft. ügyvezetője köszöntötte.

– Az első alkalommal oroszlányi, kisbéri, komáromi értékeket mutattunk be. Akkor tettünk egy ígéretet, hogy nem fogunk itt megállni, hiszen vármegyénk sokkal nagyobb ennél a bemutatott néhány értéknél – ezt már Popovics Györgytől, a vármegyei közgyűlés elnökétől tudtuk meg, aki elsőként ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a kiállítást. Elmondta azt is, hogy Oroszlány fontos szerepet tölt be a vármegye életében. Legyen szó innovációról – fejlesztésről, vagy kultúráról.

– Fontos, hogy tudjuk a gyökereinket, őseink múltját. Különösen fontos számunkra, hogyan épültek településeink, hogy alakult ki kultúránk, hiszen ez mind-mind összeköt bennünket – ezt már Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőtől tudtuk meg. Úgy folytatta, fontos feladat a vármegyei értéktárnak, hogy az új generációnak is bemutassa azt a földet, ahová született.

A rendezvény egyúttal a vármegyei önkormányzat által készített – 76 települést bemutató – Vármegyejáró filmsorozat oroszlányi epizódjának díszbemutatója is volt. A jeles alkalomból Popovics György Lazók Zoltán polgármesternek egy díszdobozos pendrive-on átnyújtotta a filmet. vetíthetnek közösségi rendezvényeken, iskolákban, televízióban és bárki a világon megtekintheti, mert felkerült a Mivármegyénk YouTube csatornára, ahol akár 4K minőségben is élvezhető.