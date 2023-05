Ahogy arról beszámoltunk: a tatai önkormányzat is csatlakozott a CYEB Energiamegoldások Kft. ingyenes lakossági LED-csereprogramjához. Azokat a pályázatokat fogadják el, ahol a villanyszámlán szereplő szerződő fél lakcímkártyáján a szolgáltatás helye szerepel állandó lakcímként. Bár a regisztrációt kizárólag online formában lehet benyújtani a ledcsere.hu oldalon, az önkormányzat mindenkinek segít, ha felhívják a 34/588–629 telefonszámot.

Meixner István, a CYEB Energiamegoldások Kft. ügyfélkapcsolatok igazgatója is részt vett a szerdai tájékoztatón. Kiemelte, hogy a kalkuláció alapján egy átlagos háztartásban évente akár 60 ezer forinttal is csökkenhet az áramszámla, illetve 500 kilogrammal csökken a szén-dioxid-kibocsátása.

– A regisztráció során minden helyiségben pontosan meg kell adni, hogy milyen foglalatú égők vannak és azoknak mekkora a fogyasztásuk, illetve naponta hány órán keresztül használják azokat. A rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az otthon található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes égő­re jogosult. A regisztráció lezárulta után kollégáim elkezdik az adatok ellenőrzését, és várhatóan szeptember környékén lehet majd átvenni az égőket. Fontos, hogy kétéves garancia van rájuk. Ha valakinek elromlik az izzója, azt jelzi a cégnek és a leadott hibás eszközt kicseréljük. Egyébként a LED-izzók élettartalma kilenc év és mintegy 90 százalékkal kevesebb a fogyasztásuk, mint a hagyományos égőké – tette hozzá az igazgató, aki elárulta, hogy nemrég adták át az egymillió-kétszázezredik égőt.

– Komárom-Esztergom vármegye több települése is csatlakozott már a programhoz, illetve több településsel is tárgyalunk már. Azt szeretnénk, ha minél többen részt vennének az akcióban és kihasználnák az ingyenes lehetőséget – mondta az igazgató..