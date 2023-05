Ahogy arról beszámoltunk, Suhajdának valahol 8790-8800 méter magasságában, szintkülönbségben mintegy 50 méterre a csúcstól veszett nyoma, a testét is ott látták utoljára, a nyomkövetője is onnan jelzett. A 8000 méteren kezdődő halálzóna felső szakaszán. Itt még egy éjszakát is csoda eltölteni. Nem véletlen, hogy a mászók még oxigénpalackos rásegítéssel is úgy terveznek, hogy az egész csúcstámadást 24 óra alatt véghez akarják vinni, és ebben az időben a visszaútnak is bele kell férnie a 7900 méteres fekvő négyes táborig. A halálzónában, pláne a csúcson több száz kilométeres szél, csontig hatoló hideg, harmadannyi az oxigén. A test minden sejtje és szerve szó szerint haldoklik az extrém terheléstől.