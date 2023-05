A kiállításon tatabányai, békéscsabai, szegedi, tótkomlósi és debreceni gyűjtők jóvoltából 300 négyzetméteren építenek ki 82 méter modulrendszert hat vasútállomással H0-s méretarányban. Mohácsiné Szeverényi Ágnes a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a mostani az első saját kezdeményezésű, de rögtön nemzetközi szintű rendezvényük, amelyre Budapestről, Nagyváradról és Aradról is várnak résztvevőket. Ahogy azt az MTI írja, nagyon részletgazdagok lesznek a terepasztalok. Olyat is láthatnak majd a látogatók, amelyen egy tűzoltó oltja a tüzet, és olyat is, ahol billeg a játszótéri hinta, így a belépődíjas rendezvény egyaránt különlegesség lesz gyerekeknek és felnőtteknek is.

A Beol beszámolója szerint H0-s méretarány azt jelenti, hogy ami a terepasztalon egy, az a valóságban 87 centiméter. A mozdonyok digitális üzemmódnak mennek, mindegyikben található egy dekóder, és egy külső vezérlővel lehet programozni az adott mozdony paramétereit. Ennek megfelelően a mozdonyok tudnak hangot adni, világítani, sőt olykor füstölni is.

Ritkaságokat is kiállítanak, ugyanis lesz olyan modell, amelyből mindösszesen csak egy létezik, de olyan is, amely alig három hete jelent meg. A Csabagyöngye Kulturális Központ előtt kerti vasutat, valamint egyedi építésű, legóból készült vasutat is lehet majd látni. Ezenkívül a szervezők úgynevezett „Bütyköldének” is helyet adnak, ahol a családok különféle maketteket építhetnek.

Közben egy jól ismert hang is megszólal majd. Szalóczy Páltól ezúttal is hallhatják, hogy tolatás miatt vigyázni kell a vágányok mellett.