A feladatok elvégzése után tallérokat kaptak, amelyeket zsákbamacskára lehetett beváltani. A zsákbamacskát a Vöröskereszt, magánszemélyek és képviselők ajánlották fel. Azaumban a helyi közösség nagymamái és egy lelkes fiatalember mintegy 250 palacsintát sütött a gyerekeknek, hogy megvendégeljék őket a játék után, illetve az óvoda dolgozói és a szociális alapellátási intézmény is segített. Később az Aranykapu zenekar adott koncertet.

Húsz éven át irányította a település kulturális életét

A színpadi programok előtt díjakat is átadtak azoknak, akik sokat tettek a településért. Bekéné Magyar Melinda Almásfüzitő díszpolgára lett. Az elismerést Popovics Györgytől, a vármegyei közgyűlés elnökétől és Beró László polgármestertől vehette át. Bekéné Magyar Melinda nyugdíjba vonulása előtt mintegy húsz éven át irányította a település kulturális életét, és vezette a művelődési intézményt.

Tápai Mihály korábbi képviselő és alpolgármester Almásfüzitő Községért emléklapot kapott, míg Orot Istvánt (Király Zsiga-díjas népi iparművész) polgármesteri dicséretben részesítette a képviselő-testület.

Popovics György ezt követően átadta a polgármesternek pendriveon a Vármegyejáró: Almásfüzitő című filmet is, amely a megyei identitás program keretében készült.

A harmadik napon főzőversennyel indult a nap, majd György László Giorgio várta a fiatalokat hangszersimogató foglalkozására. Később a We know tánciskola adott műsort, a gyerekek pedig az eseményre kilátogató rendőrautóba és tűzoltó járművekbe is beszállhattak. A habparti sem okozott csalódást senkinek, kicsiknek és nagyoknak is bőven jutott a habból. Bemutatót tartott a Dogland Kutyaiskola, majd egy szárligeti western tánccsoport tanított lépéseket a közönségnek.