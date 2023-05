Török Tímea intézményvezető elmondta, ezúttal a polgári létet igyekeztek jobban bemutatni, azt, hogyan éltek a rómaiak, kevesebb volt a katonai bemutató. Nyitott kézműves műhelyekkel várták a gyerekeket, a bőr-, a kő- és a fafaragóműhelyben munkálkodhattak. Azaumban az ásatások során feltártak egy katonafalut, az itteni leletek alapján tudtak arra következtetni, milyen műhelyekben dolgoztak a rómaiak.

Rengeteg program várta a kicsiket

Fotó: K. D. / Forrás: 24 Óra

Eközben a római légiósok a fegyvereket újítottak fel, a barbár faluba pedig párbajra várták az érdeklődőket. Meseházat is kialakítottak, ahol egy bölcselő jövendőmondó ember várakozott a résztvevőkre.

A megnyitó a székesfehérvári Szabad Színház produkciója volt, tagjaik azt az elképzelt jelenetet adták elő, amikor Hadrianus Azaumba látogatott és áldozatot mutatott be a légiósoknak. Ezt követően a Sün Balázs Óvoda és a Fekete István Általános Iskola gyerkőcei jártak körtáncokat. Bábszínházzal is készültek a szervezők: először az almásfüzitői Azaumi Aktorok léptek fel, majd Komáromból érkezett meg a Bábuci Bábszínház A macskacicó című előadással. Később ókori táncokat, hastáncot is bemutattak, majd Kabai Alex, A Dal 2016-os évadának döntőse énekelt magyar slágereket.

A program része volt a római ételkóstoló is, amely mindig rengeteg érdeklődőt vonz. Cseh Viktória elárulta, ezúttal sárgabarackos sertésragu volt a menü, sok-sok zöldfűszerrel, ehhez pedig fügés bulgurt, tálaltak, illetve lepényt sütöttek.

Korabeli ételek kerültek terítékre

Fotó: K. D. / Forrás: 24 Óra

A nap során az Azaumban talált római kori tárgyakat is meg lehetett szemlélni, Török Tímea vezetésével. A feltárás során a civil lakosság mindennapi tárgyai mellett nagy számban kerültek elő a katonaság ruházatához, fegyverzetéhez tartozó leletek. A római lovasság katonai felszerelésének legimpozánsabb leletei a díszpáncélzat darabjai, egy a bronz arclemez, amely egy díszsisakhoz tartozott.