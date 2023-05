A Facebook nyilvánossága sok elveszett kutyát, macskát vagy éppen alvóállatkát segített már megtalálni. Ezen felbuzdulva kért segítséget a közösségi odalon a napokban Vasasné Noszik Nikoletta is. Segítségkérő posztjából kiderül: édesanyja szeretett álarcos törpepapagája repült el Tatabányán, Bánhidán a Jókai utca irányába.

A madár ismertetőjegye, hogy egy korábbi betegség miatt a bal szeme felett össze van tapadva a toll, illetve lila gyűrű van a lábán. Dugó a neve, barátságos, de nem engedi megfogni magát

– olvasható a posztban.

A Kemma.hu is „beszállt” a papagáj keresésébe. Nikitől megtudtuk, hogy Dugó – vagy más néven Pipi – igazi kiskirályként élt a 100 négyzetméteres házban, olyannyira, hogy gazdáját még az sem zavarta, hogy a madár kénye kedvére pottyantotta tele a szobákat. Gondosan, zokszó nélkül takarította utána a piszkot. Dugó ugyanis igazi családtag volt, még a nyaralást is úgy tervezték, hogy mehessen velük Olaszországba.

– Direkt olyan szállást foglaltunk, ahová vihetjük magunkkal. Hiszen nem maradhat itthon egyedül – szögezte le Nikoletta, aki édesanyjának, Juditnak születésnapjára vette a szökevény szárnyast.

– Két éve, a születésnapján kapta ajándékba, akkor volt Pipi nyolchetes fióka. Igazi meglepetést okozott. Anyunak korábban mindig volt papagája, de az egyik megcsípett engem, amikor úgy másfél éves voltam. Anyu azóta nem tartott papagájt, mert én nagyon féltem tőlük. Amikor egyedül maradt, úgy gondoltam itt az ideje, hogy társa legyen: egy új szárnyas családtag. És hát Pipi tényleg az lett. Imádja a gyerekeket, és mi is imádjuk őt. Anyunak már hat unokája van, és Dugó mindegyikkel nagyon barátságos, közvetlen. Felül a vállukra, melléjük megy, ha játszanak. El sem tudjuk képzelni már nélküle a családot, ezért is szeretnénk visszakapni mindenképpen – mondta Niki, aki elárulta azt is, hogy anyukájánál az ablakokon szúnyogháló van, hogy Pipi ne repülhessen ki, az ajtót pedig sosem hagyták nyitva. Véletlenek láncolata vezetett a törpepapagáj eltűnéséhez.

– Pont anyunál voltunk május 2-án, a gyerekek kint játszottak a kertben, anyu meg kiment hozzájuk. Közben azonban Pipi leszállt a vállára, amit anyu nem vett észre, mivel Pipi alig veréb méretű, szinte nincs is súlya. Halkan figyelmeztettük, amire visszafordult, és már lépett volna be az ajtón, a vállán a papagájjal, amikor hirtelen leszakadt az ég. A nagy robajtól pedig megijedt Pipi, és elrepült a Jókai utca irányába – mesélte szomorúan Niki.