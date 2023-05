A 12 fogásos degusztációs menüket kínáló étterem alapanyag-használata rendkívül változatos, az étlap egyértelműen a séf erős és egyedi fúziós látásmódját tükrözi - méltatta a zsűri a nemrég 2 Michelin csillaggal is jutalmazott tatai éttermet.

Íme, az élmezőny

A Dining Guide Étteremkalauz TOP10+2-es listájára idén a Platán Gourmet mellett a Salt Budapest, a Rumour by Rácz Jenő, a Babel Budapest, az esztergomi 42 Restaurant & Bar, a Costes Downtown, az Essencia Restaurant, a Costes Restaurant, a Borkonyha, a Spago by Wolfgang Puck, a Mák Restaurant és az Onyx műhely került. Dining Guide tesztelői egyébként az idén nagyobb figyelmet fordítottak az alternatív vendéglátóhelyekre, közülük a 2023-as év legjobbja a miskolci Il Baffo by Avalon lett. Az Év Cukrászdája díjat a Málna The Pastry Shop vihette haza, az Év Innovatív Konyhája címet pedig a 42 Restaurant szerezte meg. Érdekesség, hogy mind a Platán, mind a Barna Ádám nevével fémjelzett 42 Restaurant Michelin-csillagot is szerzett 2022-ben: első vidéki éttermekként, előbbi ráadásul egyből kettőt bezsebelve. Az Év Szerethető Étterme díjjal a balatonszőlősi Casa Christa éttermet jutalmazták, az idén új díjkategóriaként bevezetett Év Szállodája címet pedig a budapesti Matild Palace Luxury Collection Hotel nyerte el.

A Szulló Szabina - Széll Tamás páros (Stand) lett az Év Séfje, míg az Év Szervizemberének Németh Gergelyt választották a Felix Kitchen&Barból. Idén is díjazták az ifjú séftehetségeket, közülük a Bocuse d'Or világdöntőjében bronzérmet szerzett Dalnoki Bence vihette haza az elismerést, az Év Sommelier-je díjat pedig Becker Gábor (Kollázs - Brasserie&Bar) kapta meg. Az Év Borválasztéka díj nyertese a Botaniq Turai Kastély & Clarisse étterem lett, míg az életműdíjat Zsidai Ilona nyerte el. A tavaly bevezetett díjkategória, a Dining Guide Best of the Best tagjai a budapesti Stand és a váci Mihályi Patisserie maradtak.

A Dinig Guide Étteremkalauz, ahogy azt az MTI felidézte, 2005 óta adja át a legjobbaknak járó Év étterme és TOP10 étterem díjakat. A bírálók idén az átlagosnál több éttermet látogattak végig, a magyarországi vendéglátóhelyek gyakoribbá vált megnyitása, zárása és koncepcionális változásai miatt. A TOP10+2-es ranglista felállításában idén is a Michelin Guide korábbi igazgatója, az olasz Fausto Arrighi segédkezett, aki vezető tanácsadói jelenlétével hetedik éve segíti az Étteremkalauz munkáját.

Mint azt a méltatásban írták, 2022-es megnyitását követően a 42 Restaurant rögtön berobbant a hazai fine dining éttermek világába. Az étterem gasztronómiai felfogásmódját az ismert séf, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-séf pozícióban, aki az utóbbi évek magyar gasztronómiai életének egyik nagy felfedezettje. Érthető, progresszív jegyeket felmutató konyhája népszerű a gourmet stílust kedvelők körében. A 42 Restaurant gasztronómiai felfogását Barna Ádám jól beazonosítható kézjegyei jellemzik, a modern gondolkodású séf szakítva a regionális szemlélettel, nagyon szabad, egyedi konyhai elképzelést valósít meg.

Az alapvetően csak degusztációs menüt kínáló étterem a hazai, vidéki kisvárosi éttermek gondolkodásmódjától eltérően bátor, a kortárs világkonyha népszerű ételeinek egymás mellé rendelésével és esetenként azok fúziójával operál. Ahogy arról mi is beszámoltunk, olyan újítások is megjelentek az esztergomi étteremben, mint a kaviáros bundáskenyér, a közelmúltban pedig Viszkok Fruzsi beauty vlogger is itt találta meg kedvenc süteményét, Barna Ádámék pedig gasztropubot is nyitottak.