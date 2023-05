A Széles csapás úton, a Városgazda szomszédságában kapott helyet Tata új inkubátorháza, ahova már várják a cégek jelentkezését. Az épületben már az íróasztalokat és az irodaszékeket elhelyezték. A klaviatúrák, a laptopok, a számítógépek pedig még becsomagolva várják, hogy valaki kibérelje őket.

Michl József, Tata polgármestere be is rendezte az egyik íróasztalt, megmutatva, hogy mi mindennel várják azokat a kezdő cégeket, akik csak egy asztalt szeretnének bérelni, ahol dolgozhatnak, fogadhatják partnereiket.

Az épületben műhelyeknek is van elég hely

Fotó: G. D. V. / Forrás: 24 Óra

– Az inkubátorházban található egy úgynevezett open-office jellegű co-working irodatér, ami azoknak a kezdő cégeknek nyújt segítséget, akiknek egyelőre még csak egy íróasztalra van szükségük a működéshez. Illetve kialakítottak hat irodát is, amit mindenki a saját kedvére rendezhet be – mutatta a polgármester.

Michl József hozzátette: a hat irodát úgy alakították ki, illetve olyan elektromos hálózatot építettek, ahol akár ipari gépeket is működtethetnek a bérlők. Ezeket az irodákat hosszabb távra szeretnék kiadni, míg a co-working térben lévő íróasztalokat akár pár hónapra is bérelhetik a cégek. Természetesen, akadálymentes mosdó és zuhanyzó is tartozik az épülethez, aminek fűtését modern hőpanelekkel biztosítják.

Az önkormányzat az inkubátorház szomszédságában található Városgazda Kft-t bízta meg az épület üzemeltetésével. Illetve a projekt kapcsán Tata Város Önkormányzata a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával is együttműködési megállapodást kötött. Kőhordó Zoltán, a projekt menedzsere elmondta, hogy a beruházásra 399,46 millió forint uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert el a város.

Fotó: G. D. V. / Forrás: 24 Óra

– A projektben a fő fejlesztési cél, hogy olyan jelentős fejlődési lehetőségekkel rendelkező, speciális gépgyártás, járműgyártás, élelmiszeripar, illetve zöld gazdaság területén tevékenykedő vállalkozások működhessenek a modern és jól felszerelt inkubátorházban, akik képesek innovációra, foglalkoztatni a lakosokat, illetve a helyi gazdaságot erősíteni és a város ipari potenciálját hosszútávon növelni – összegezte a ház célját a projektmenedzser, hozzátéve, hogy a most átadott inkubátorház vállalkozói inkubátorként fog működni, amely közös szolgáltatásokat és általános üzleti-szakmai segítséget biztosít a kezdő vállalkozások számára.