A Magyar Falu Program támogatásának és a Tatabányai Tankerületi Központnak köszönhetően mintegy negyvenmillió forintból újult meg a császári Zrínyi Ilona Általános Iskola. Az intézmény régi szárnya 1960-ban épült, az újabb a nyolcvanas, a sarok épület pedig a kilencvenes években. Az utóbbi kettőben két szinten a tantermek árnyékolása is megoldódott. Továbbá a projekt segítségével az intézmény új nyílászárókat kapott. Ezenkívül parapet falakat alakítottak ki, valamint korrigálták a fűtésrendszert.

– 2022-ben nyertünk egy pályázatot a Magyar Falu Programban. Az iskolában még a legelső ablakok voltak, és energetikai szempontból is már szükség volt a cserére – mondta Beke Gyöngyi, a település polgármestere.

Az intézmény részleges felújítását mintegy 34,2 millió forint vissza nem térítendő, központi kormányzati támogatásból, valamint a Tatabányai Tankerületi Központ által biztosított csaknem 4,7 millió forintos forrásból sikerült megvalósítani. A felújítás-átadó ünnepségen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója, valamint Beke Gyöngyi, Császár polgármestere is köszöntötték a jelenlévőket.

Az eseményen hangsúlyozták, nagyon elégedettek a kivitelezővel, mert nagyon szépen és gyorsan haladtak a munkálatok. A nagyobb felújítási munkákat, mint például az ablakcseréket a téli szünet alatt el is végezték, a kisebb feladatokat pedig azt követően, természetesen nem zavarva a tantermi oktatást. Az ünnepséget az iskola tanulói színvonalas énekes-táncos műsorokkal koronázták meg.

A rekonstrukció azonban itt még nem ért véget. Egy már megnyert energetikai pályázat segítségével az intézmény vezetékeinek teljes cseréje is a tervek között szerepel. Az ünneplés ideje sem állt meg az átadó után, hiszen a helyi óvodások közreműködésével idén is májusfát állítottak a már megújult művelődési ház melletti réten. Ezenkívül már gőzerővel készülnek június 10-re, ugyanis a hagyományokhoz híven idén is megtartják jó hangulatú falunapjukat, amelyre a környező települések lakói is szívesen érkeznek.