Az elmúlt napokban nemcsak itthon vált csapadékosabbá az időjárás, de a folyó ausztriai és németországi vízgyűjtő területein is jelentős mennyiségű eső hullott. Az utóbbi hatására egy kisebb árhullám is elindult a Dunán, mely várhatóan pénteken tetőzik majd térségünkben.

Az Országos Vízjelző Szolgálat tájékoztatása szerint jelenleg közepes szintű a vízállás: kedden délben Komáromnál 368 centimétert, míg Esztergomnál 333 centimétert mértek. Mindkét városnál 500 centiméternél kezdődik az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint, ám a jelenlegi előrejelzések szerint a mostani árhullám 50-60 centiméterrel maradhat el tőle.

Bár jelentős problémát nem okoz most a megnövekedett vízszint, ugyanakkor például a horgászok nem tudnak bemenni a Táti-szigetekre, ugyanis a kőgát is víz alá került. Emellett sokfelé a part menti sávokat is elönti a folyó. A kerékpárosok is számíthatnak kisebb fennakadásokra, ugyanis az előrejelzés alapján csütörtöktől nagy eséllyel Esztergomnál, a Csenke-patak torkolatánál járhatatlanná válik a kerékpárút egy része.

Vannak olyan vízparti vendéglátóhelyek, melyeket érzékenyen érint az árhullám. A neszmélyi Party Büfé a minap közösségi oldalára posztolta ki, hogy most hétvégén nem tudnak kinyitni, egyúttal remélik, hogy egy hét múlva már a megszokott nyitvatartással fogadhatják vendégeiket.

Minden évben tömegeket vonz a dunakanyari hajós karnevál, melyről a kemma.hu több alkalommal is beszámolt. Tulajdonképpen ezzel a rendezvénnyel szokták megnyitni a térségben a hajózási szezont, a jó hangulat minden évben garantált. Az árhullám miatt a látványos karneválra azonban még várnunk kell.

A szombatra tervezett III. Dunakanyari Hajós Felvonulást sajnos el kell halasztanunk a magas vízállás és uszadékveszély miatt

– olvasható a tájékoztatás az egyik legjobban várt hétvégi rendezvény Facebook oldalán, ahol azt is megjegyezték, hogy a döntést a MAHART és a Katasztrófavédelem javaslatára hozták meg. A szervezők június 3-ra tűzték ki az új időpontot, bízva abban, hogy addigra jelentősen csökken a vízszint és nem jön újabb utánpótlás.

Jó hír azonban, hogy nem maradunk vízi rendezvény nélkül, legalábbis keddig nem mondták le a szervezők az első alkalommal meghirdetett Nagy Dunakanyar Evezést, melynek résztvevői szombaton a déli harangszóra indulnak el Esztergomból.