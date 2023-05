Minden egyes eladott lángosról, gombóc fagylaltról, vagy korsó sörről valós időben kell adatokat küldenie a büféknek, vendéglátóegységeknek, fagyizóknak, kávézóknak, bároknak, szórakozóhelyeknek, gyorséttermeknek júliustól. Az adatok a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz kerülnek (NTAK), de látni fogja azokat az adóhatóság és a statisztikai hivatal is.

A Kemma.hu megkérdezte a tatai Építők parkban üzemelő népszerű lángosozó, a Fapuma tulajdonosát, hogy számára mit is jelent ez a szabályozás.

A vendéglátós elmondta, hogy pontos információkat még nem tudnak, így egyelőre csak kérdéseik vannak, válaszaik nem. Úgy tudják, hogy egy alap programot biztosítanak ingyen, de nem lehet tudni, hogy az elégséges lesz-e az adott büfének. Az biztos, hogy plusz költséget fog jelenteni.

- A mostani pénztárgép is össze van kötve a NAV-val, vagyis pontosan tudják, hogy mikor mennyi a forgalmam. Az ÁFA összegéből pedig azt, hogy ételt, vagy italt adtam el. Júliustól azonban elvileg azt is regisztrálnunk kell, hogy pontosan milyen fajta lángost, vagy palacsintát adtunk el. Ehhez kell egy laptop, hiszen egy asztali számítógép nem férne be a büfébe. Ehhez kell egy program, illetve egy új pénztárgép, amit össze lehet kötni a géppel. Ugyanis ha nincsenek összekötve a gépek, akkor külön bele kell ütni a tabletbe, a pénztárgépbe és esetleg a kártyaterminálba is az összeget. De ez mind plusz idő, ami egy forgalmasabb napon csak bosszankodó vendégeket és ideges eladókat generál. És ehhez még internet is kell, ami plusz havi költséget jelent- tette fel a kérdéseit a lángosos, aki megjegyezte, hogy neki még valahogyan befér a plusz gép a büfébe, de a fagyis, aki a kis kocsiból árulja a gombócokat, vagy az a lángosos, aki a piacon a lakókocsiból árul hova fogja tenni?

- Kint majdnem negyven fok van, a büfében pedig sokkal melegebb. Hiába takarítanak a lányok folyamatosan és használnak kesztyűt, a szálló gőz miatt minden zsíros lesz. Hogyan fogja bírni a tablet? És ha lefagy, vagy elromlik árulhatok tovább, vagy meg kell várnom, hogy újra működjen a rendszer - mondta a vendéglős, aki elárulta, hogy már tavaly kellett minden vendéglátóegységnek regisztrálnia, az új szabályozást pedig már az év elején be akarták vezetni, de végül elhalasztották nyárra.