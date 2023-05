Az alkotói Horváth Ádám, Miskolczi Miklós, Polgár András, Szabó György és Zimre Péter, a rendezője Horváth Ádám, a forgatókönyvírói Miskolczi Miklós és Polgár András, a zeneszerzője Hidas Frigyes.

Az első rész próbaadását 1987. május 7–én, amíg az utolsó 331. fejezetét 1999. december 30–án tűzték műsorra a Magyar Televízióban. A kultikus sorozatot többször ismételték: legutóbb az M3 csatorna 2017–ben. A LifeTV 2019. december 31–én egy különleges 30 perces dokumentum filmet mutatott be, a sorozat befejezésének 20 éves évfordulója alkalmából. A 332. fejezetnek keresztelt filmben, visszatértek az ismerős színészek, akik elmesélték az akkori élményeket, illetve elgondolkoznak, hogy hogyan folytatódna a sorozat.

A panelház

A gazdagréti lakótelep egyik panelházában élő emberek, családok és ismerőseiknek, rokonságuknak mindennapjait, életét meséli el, apró-cseprő gondjaikat, mindennapi problémáikat, a kor jellemző helyzeteit, történéseit. A fókuszban három család története állt, akik egy új lakótelepi ház egyazon emeletére költöztek. Ezzel együtt láthatóak voltak ismerőseik és egyéb ott lakók életének történései is. A legtöbb jelenetet a gazdagréti lakótelepen vették fel. A sorozatban szereplő Lantos utca 8. a valóságban a Csiki–hegyek utca 1. számú ház volt, amelynek első emeletén vásároltak meg négy lakást, hármat a családoknak, egyet Gábor–Juli stúdiónak rendeztek be.

Az Árpádban tartott beszámolóban Ivancsics Ilona mesélt a forgatásokról, s hogy abban az időszakban hatmillióan nézték hazánkban a sorozatot. Mintaanya és feleségként ábrázolták, s néha már kérte a rendezőt: valami negatív szálat is fűzzön be a történetbe, hogy izgalmasabb legyen a karaktere. A tanárnőt alakító színésznővel hétvégente forgatták az iskolai jeleneteket. Az akkori iskola diákjai számára jutalomjáték volt ez: akik jól viselkedtek a héten a teremben, azok a forgatáson is részt vehettek.

Mesélt személyes élményekről, az emberekre gyakorolt hatásukról is. Kiemelte: volt, hogy egy anyuka írt neki, hogy a sorozat hatására tartotta meg gyermekét. Kapott olyan levelet is, hogy párok a filmben látottak alapján békültek ki egymással. Több ezer levelet kapott, s volt köztük több szerelmes vallomások is. S megannyi vicces sztorit szült az, ha a sorozatbeli szerepével a mindennapokban összetévesztették.