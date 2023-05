– A versenyeket mindenhol az egész világon, Magyarországtól Kínáig ugyanolyan szabvány pályákon rendezik. A verseny kilenc vágtából áll, a kapukon belül tetszőleges számú nyilat lehet kilőni, a pályán viszont 20 másodpercen belül vágtában kell végighaladni. A megtakarított idő hozzáadódik minden egyes vágta pontjaihoz. Az időt egy fotocellás elektronikus időmérő figyeli századmásodperc pontossággal. A futam érvénytelen, ha a versenyző 20 másodpercen túl teljesíti a pályát, attól függetlenül, hogy hány nyilat lőtt ki és mennyi pontot ért el velük. Van egy úgynevezett gyors ló kategória is, ahol a versenyző csak három íjat lőhet ki. Például ez kell a mesterfokozat megszerzéséhez is – magyarázta a szabályokat Csaba, aki azt is elárulta, hogy a lovasijászok ruhája ugyanúgy elárulja tudásszintjüket, mint például a karatéban.

– A kezdőknek kék kaftánjuk van, az öveik színe mutatja meg, hogy hány vizsgát teljesítettek sikeresen. A haladó egynek fekete, a kettőnek piros, a háromnak sárga színű a kaftánja. A mestereknek barna a kaftánja, náluk már a ruhájuk szegélyének a színe mutatja a fokozatukat – mutatta a versenyzők ruháját Csaba, aki elárulta, hogy neki sárga kaftánja van, de egy ideje már nem versenyez, főleg az edzés és a szervezés teszi ki az idejét.