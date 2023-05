− A Cseke-tó vízpótlását az Öreg-tóból lehet biztosítani egy nagy teljesítményű szivattyú bekapcsolásával. Ez így volt korábban, például a rendkívüli aszályos időszakban is. A szivattyú az Önkormányzat tulajdonában van. Az energiaárak jelentős növekedésével a szivattyú működtetése is többletköltségekkel jár, de a vízpótlás ezúton történő elindításáról - a tó részére biztosítható további utánpótlási lehetőségek mérlegelése mellett - az önkormányzat gondoskodik − magyarázta Boglári, aki a jelenleg kiszáradt Tükör forrásról is beszélt a Kemma.hu-nak.