Az előadó elmondta, a szabadságharccal kapcsolatban rengeteg igaz, és kevésbé igaz történet kering. Olyan ismert személyiségeket választott ki, ahol a történeti kutatás nem feltétlenül igazolja azt, amit korábban tudtunk.

A történelmi előadáson Klapka Györgyről, Görgey Artúrról és Jókai Mórról is érdekfeszítő, olykor meglepő tényekre derült fény. Jókai Mórról például kiderült, valószínűleg a felesége nem szerzett neki menlevelet, hiába számolt be erről az író több alkalommal is. A korabeli források ezt a történetet nem támasztják alá, Jókai ráadásul olyan leírást adott a menlevélről, amely alapján úgy tűnik, sosem látott ilyen dokumentumot. Emellett dr. Hermann Róbert Görgey Artúr fejsérüléséről, és annak okozójáról is részletesen beszámolt.

Az előadót és a megjelenteket az előadást megelőzően dr. Molnár Attila polgármester és Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója köszöntötte.