Iskolai lövöldözéssel vagánykodott a tatai Vaszary iskola egyik diákja. A lány miatt, úgy tudjuk, a Terrorelhárítási Központot is értesítették.

Vincze Pilu bízik a tatabányai labdarúgókban. Ha a Bányász győzni tud a listavezető Veszprém ellen, akkor megnyeri a bajokságot és osztályozót vívhat az NB II.-be jutásért.

Búvárok is csatlakoztak a május 16-án, kedden eltűnt 73 éves dunaalmási Szkok Mihály kereséséhez. A csapat a megáradt Által-ér települési szakaszát vizsgálta át.

Megmutattuk a tatai zebrát, ahol nem csak a kocsi kereke, de a gyalogosok lába is lazán kitörik. A vasútállomás kereszteződésében lévő gyalogátkelő több szempontból is veszélyes, de most egy újabb szempont jelent meg, amit olvasónk a saját bőrén tapasztalt.