Felújítás kezdődött az M1-esen, még a szembejövő oldalra is átterelik az autókat. Káoszt, de legalábbis nagy torlódást okozhatnak a munkálatok a sztráda főváros felé közlekedő forgalmában.

12 évnél fiatalabb gyereket erőszakolt meg az 51 éves Speigler András. Nagy erőkkel keresik a dorogi rendőrök. A Kemma.hu után ismert vlogger is beszállt a keresésbe. Hercules több mint 20 ezer feliratkozója figyelmét hívta fel arra, hogy a férfi veszélyes.

Tatabányai építőmérnök, Huszti György a tervezője annak a körforgalomnak, ami 2023-ben az év körforgalma lett. A maglódi piskótán túl a Kemma podcastben a tatabányai körforgalmakról is szó esett, de kiderült az is, hogy a tatabányai építőmérnöknek a Bánhidát Sárberekkel összekötő új út elkészültében is része volt.

Vita alakult ki a megbízó és a kőművesek között Leányváron. A háromtagú brigád magánakcióba lendült, hogy megtérüljön az elvégzett kőművesmunkájuk ára. A videón ahogy autóval és utánfutóval érkeztek kiegyenlíteni a számlát.