Lámpás gyalogátkelőhelyet akarnak a tataiak az okoszebra helyett az Ady Endre úton. A közösségi médiában ismét elindult a vita, hogy jó vagy rossz döntés volt-e a milliós beruházás.

Látványos gálaműsorral indult Tatabánya legnagyobb népművészeti fesztiválja, a tizenegyedik Forgórózsa Fesztivál. A programsorozat vasárnapig számos lehetőséget kínál a népművészet szerelmeseinek.

Letartóztatták azt a baji férfit, akit a minap azután kapcsoltak le a rendőrök, hogy a szüleit inzultálta, majd kiderült, hogy be is tört valahova. Vágási sérülései vezették nyomra a rendőröket, amikor meglátták, hogy egy ház ablaka be van törve.

Pekler Zalán végig vezetve győzött a baki vk-verseny 10 méter légpuska döntőjében. A komáromi sportlövő limai sikere után második világkupa-aranyérmét szerezte meg a számban.