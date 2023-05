Érettségi: Fotókon, videón a törimegoldások - Auschwitz volt a legkapósabb

Kabalákkal és atlasszal a kezükben érkeztek a tatabányai Árpád Gimnázium diákjai a történelemérettségi megmérettetésére. A reggeli órákban sokan izgultak, ám meglepetésükre a tavalyi évekhez képest könnyebb feladattal kellett megbirkózniuk. Sokan a minimum ponthatár elérését tűzték ki célul, ám a vizsga befejeztével már a négyes érdemjegyben is reménykednek.

Horror Búbánatvölgyben: máig nem tudni, kik fogtak fegyvert az esztergomi házaspárra

Nem egész három hónap és megúszhatják azok a fegyveres rablók, aki még 2013-ban fosztottak ki egy búbánatvölgyi házaspárt, ugyanis a fegyveres rablás elévülési ideje 10 év.

Újabb elszomorító fotók Tatabányáról: lassan a játszóteret is benövi a hatalmas fű

Újabb elszomorító fotók láttak napvilágot arról, hogy mennyire gazosak a közterületek Tatabányán. Az alsógallai játszótéren lassan már a játékok sem látszanak ki a fűből.

Szellemek jelentek meg Kisbér egén? Ezt a kísérteties jelenséget látnod kell!

Hallottatok már a Crow-instabilitásról? Most olvasónk kisbéri fotóján ti is megcsodálhatjátok, mi pedig mondjuk, miről is van szó pontosan.

Már több mint félmilliárdos adócsalással gyanúsítják a Cseh Katalinékhoz köthető uniós botrány érintettjét

Milliárdos értéket meghaladó vagyont foglalt le a közelmúltban a nyomozó hatóság a Cseh Katalinék botrányában meggyanúsított személy érdekeltségeinél – tudta meg a Magyar Nemzet.

Sokkoló videó: szirénázó mentőnek csapódott egy motoros, nem élte túl

Szirénázó mentőnek ütközött egy motoros Budapest belvárosában, a motoros azonnal meghalt. A tragédiáról megdöbbentő felvétel készült.