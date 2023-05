A magyar filmtörténet egyik legismertebb alakja kétség kívül Ötvös Csöpi rendőrnyomozója. A karaktert még 1980-ban álmodta meg Bujtor István, akit aztán ő maga formált meg a Pogány Madonna című filmben. Az emberek hamar a szívükbe zárták a pofonosztó hőst, ezért kétség sem férhetett ahhoz, hogy Csöpi további filmekben is visszatér.

Így is lett, hiszen ezt követte az 1982-es Csak semmi pánik, majd az 1986-os Az elvarázsolt dollár, amelyben a nézők tovább követhették Csöpi kalandjait. Az elvarázsolt dollárt – melyben a nyomozó pénzhamisítók nyomába eredt – a májusi országos bemutató előtt a Komárom Megyei Moziüzemi Vállalat két akkori vármegyei filmszínházban is bemutatták: Oroszlányban és Vértesszőlősön. És ahogyan arról a Dolgozók Lapja egy akkori, május 14-i lapszámban is említi, mindkét vetítés után személyesen is találkozhatott a közönség Bujtor Istvánnal.

Ahogyan azt a lap írta: Vértesszőlős ezúttal is példát mutatott arra, hogy kisközségben is lehet filmankétot rendezni. A költségeket az úttörőcsapat, a KISZ, a klubkönyvtár és a helyi mozi közösen fedezték, szervezni pedig ezúttal szinte nem is kellett, Ötvös Csöpire mindenki kíváncsi volt a faluban. A gyerekek — a közelgő gyermeknapra is tekintettel — ajándékba kapták ezt a műsort.

Kezet foghattak kedvenc filmhősükkel, és a forgatás izgalmaiból kapott ízelítők után, akinek kedve volt hozzá, megtanulhatott a népszerű színésztől néhány olyan „karate”-fogást, amelyekben nem szűkölködött a film.

Az oroszlányi Ady Filmszínházban szintén ugyanaznap, csak este volt a vetítés, felnőttközönségnek. Az ankétot a nemrég épült, hangulatos Mó’presszóba tervezték, de végül is a teltháznyi közönség szinte egy emberként a helyén maradt, így a nagyteremben zajlott le a találkozó. A filmvitát dr. Veress József, a Filmtudományi Intézet igazgatóhelyettese vezette, s a friss élmények megbeszélésén túl lehetőség nyílt a filmgyártás szélesebb körű problémáinak, eredményeinek megvitatására is.

A filmben egyébként természetesen feltűnt Kern András is, mint Csöpi felettese, Kardos doktor, akivel folyamatosan küzdenie kellett a karakternek, de rajta kívül szerepelt még Zenthe Ferenc, Frajt Edit, Kristály Barbara, és a legendás labdarúgó, Puskás Ferenc is a történetben.