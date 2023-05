Ragyogó idő fogadta az idén azokat, akik neveztek a Lurkó-kupa horgászversenyre. Kállai Ferenc, a Komáromi Horgász Egyesület elnöke örült annak, hogy ezúttal is harmincan nevezetek a megmérettetésre. Mint mondta, igyekeznek a gyerekekkel megkedveltetni a horgászatot, és a verseny jó arra is, hogy figyelmet fordítsanak az utánpótlás-nevelésre is.

A gyerekek többsége nem egyedül érkezett a versenyre, szülők, nagyszülők is folyamatosan adtak jó tanácsokat, illetve segédkeztek az ifjú pecásoknak. A halakat nem vihette haza senki, azokat a mérlegelés után kíméletes módon vissza kellett engedni a tóba.

Voltak, akiknek nagyobb hal is a horgukra akadt a rendelkezésre álló két óra alatt, olyanokkal is találkoztunk, akik a mérlegeléskor nem tudtak mit felmutatni. Azonban nekik sem kellett búslakodniuk, a szervezők felhívták mindenki figyelmét arra, hogy a gyermeknapra tekintettel, senki nem távozik üres kézzel, a támogatók jóvoltából válogathatnak majd az ajándékokból az eredményhirdetést követően. Emellett péksüteményt is vihetnek, és több is jut a versenyzőknek.