Coco Chanel szerint „a divat változik a stílus örök” és ez bizony így is van. Ugyanis, ha megtaláljuk azokat a formákat és színeket, amik jól állnak nekünk minden évben divatosak leszünk. Ami azonban ennél is fontosabb, hogy a lelkünk is jól fogja érezni magát. Németh Angéla is abban segít a nőknek, hogy az öltözködésükkel ki tudják hozni magukból a legvonzóbb, legnőiesebb oldalukat, ezáltal önbizalomhoz jutnak, mely eljuttatja őket egy önfeledt élethez. Szóba került ahhoz, hogy a bőrhibákat, ráncokat a ruhánk színe is kiemelheti, de a megfelelő színtípus megtalálása segíthet, hogy kiküszöböljük ezeket a problémákat.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!