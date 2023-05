Eredményesen zártak az első "bálozók”

Végeredményben a tatabányaiak jó időt futottak, pedig mindhármuknak első versenye volt. Messzemenőkig elégedettek lehetnek az ebekkel, saját magukkal és azzal az összhanggal is, amely ember és állat között nem csak évszázadok óta, most is megvan.

Dorina és Oszvald, a dobermann, 39 perc alatt teljesítette a távot, megszerezve ezzel a 402 női egyéni indulók közül a 39. helyet. Flóra és hű társa, Blitzko, a mentett keverék kutyus, 48 perc alatt ért célba, 169. lett. Péter és Füge, a magyar és német vizsla keverék pedig 43 perccel a 151 férfi egyéni induló közül a 83. helyen végzett.