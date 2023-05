Egy héten át minden az egészségről szólt a településen, hiszen az önkormányzat szervezésében tartalmas programokon, illetve szűrővizsgálatokon is részt vehettek a lakosok – tudtuk meg Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestertől. Elmondta, hogy a piliscséviek számára mindig is fontos volt az egészségtudatosság, ennek érdekében rendezték két évvel ezelőtt egy egész hetes rendezvénysorozatot állítottak össze számukra. Egy év kihagyást követően idén is volt egészséghét – ami ezúttal párhuzamosan zajlott a helyi szlovák önkormányzat nemzetiségi hetével –, melynek keretében a legkisebbektől a nyugdíjasokig minden korosztály számára kínálhatnak programokat.

Kosztka Gréta Imola előadást tartott

Fotó: W. P. / Forrás: beküldött

Már az első nap, vagyis a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és az általános iskola közös projektnapja is sikeres volt, a diákok a népviseletek napja alkalmából fotókiállítást tekinthettek meg, az óvodások régi tradicionális ruhákkal és eszközökkel ismerkedtek. Előzetes bejelentkezést követően a szemészeti szűrővizsgálaton 34 fő, a nőgyógyászati vizsgálatokon 27-27 fő vett részt és a bőrgyógyászati szűrés iránt is nagy volt az érdeklődés. A pénteki napon a általános iskolások számára egészségnapot is tartottak a művelődési házban. A programon Dr. Goda Benedek háziorvos, Kosztka Gáborné piliscsévi, Kosztka Gréta Imola kesztölci és Szikoráné Burány Rita leányvári védőnők, valamint a településen családsegítői feladatokat ellátó Csillag Ramóna előadásokat tartott a diákoknak. Az egészséghét a futballpályánál megrendezett családi nappal zárult.