Ugrálóvár és arcfestés is várja a versenyzőket a sportnapon

A Tatabányai Sport Club a Magyar Sport Napja alkalmából szombaton családi napot szervez az egyesület igazolt versenyzői és családtagjai részére, amelyben a közös sportolásé lesz a főszerep. A TSC alsó füves labdarúgó pályáján 15 órától várják a látogatókat. A rendezvényen a szakosztályok sokszínű programmal készülnek a családoknak: többek között ügyességi sport játékok, arcfestés és lufihajtogatás, ugrálóvár, büntető-rúgó bajnokság, sor- és akadályverseny, küzdősportok, valamint lábtenisz várja sportolókat és hozzátartozóikat!

Titokzatos mézrabló A Vértes Agorájában

Lenyűgöző látvánnyal és mesés díszletekkel várják a látogatókat szombaton 11 órától a Vértes Agorájában! A Kicsi Gesztenye Klub vadonatúj előadásában olyan szereplőkkel is lehet találkozni, mint Lizával, akit a végtelenül bájos, csodás hangú Szilágyi Panni színművész kelt életre. Az előadás során új barátságok köttetnek, valamint páratlan kalandokkal várják az aprótalpúakat a szervezők, hogy a segítségükkel a titkos mézrabló kilétére is fény derüljön. Az egy felvonásos színpadi show a már korábban megismert legnagyobb slágerek mellett az ősszel érkező III. évad legújabb dalait is megszólaltatja. Minden további információt megtaláltok az esemény Facebook-oldalán

Az anyák napjáról sem feledkezünk meg

Különleges ajándékokat készíthetünk szombaton az édesanyák részére a Puskin Művelődési Ház falain belül. A szervezők a varrás kedvelői mellett azokat is várják, akik nehezen boldogulnak a tű és a cérna használatával. A foglalkozáson az előkészített alapokból kedves ajándékokat varrhatnak az érdeklődők. 9 órától a gyermekek, míg 14 órától a felnőttek is kiélhetik kreatív vágyaikat a varrás világában. További részletek az esemény oldalán.

Ünnepi megemlékezés a Kapucinus templomban

A Tatai Helytörténeti Egyesület szervezésében a Kapucinus templom alapkőletételének 280. és a Ferences Rend megalakulásának 800. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést rendeznek vasárnap a Kapucinus templomban 17 órától. A megemlékezést 18 órakor ünnepi szentmise követi majd.

Aranyhal horgászverseny a WF Szabadidőpark horgásztaván

Szombaton 8 órától várják azon versenyszellemű horgászokat, akik szeretnék megmérettetni magukat az aranyhal horgászversenyen. A vetélkedésen a legtöbb halat kifogó első három helyezettet, valamint a legnagyobb halat kifogó résztvevőt különleges díjjal jutalmazzák. Aki pedig valóban kifogja a horgásztó aranyhalát, egy 10 alkalmas horgászérlettel gazdagodhat. A verseny további részletét megtalálják a WF-oldalán.

Környezettudatos sportnap Komáromban

Szombaton folytatódik az I. Fenntarthatósági Iskolai Kupa Komáromban. A „Plogging” szemétszedő futás után az I. PET-Games sorversenyre várják az iskolások csapatait. A résztvevőknek PET palackokkal kell különböző feladatokat végrehajtani, például: PET kupak távolba hajítás (mint a kalapácsvetés), PET-kilövés (célba lövészet palackokkal, biciklipumpa segítségével), PET-szedés (minél hamarabb minél több palack összeszedése a pályán), PET-ang (Pétanque homokkal töltött palackokkal), valamint a Pet-pong (mint a Beerpong).

Élet az ókorban: a virágáldozattal és az ókori esküvővel is megismerkedhetünk

A Tavaszünnep a magyar hagyományokban sem ismeretlen, szombaton pedig élőben is megismerkedhetnek az ünnep kiemelkedő eseményeivel a látogatók az Azaum Római Tábor falain belül. Ahogy az a létesítmény oldalán olvasható az ókori szertartásokat megidézve virágáldozattal, tánccal, valamint egy ókori esküvővel készülnek a szervezők. Mindemellett az ókorból ismert divatbemutatót, ókori katonai és műszaki technikákat, barbár lovasoka, valamint a rabszolga vásárt is testközelből megtekinthetik az érdeklődők.