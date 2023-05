A Szent István tér megvalósult turisztikai célú fejlesztései témában tartottak sajtótájékoztatót Esztergomban május 30-án. A Szent Adalbert Központban megrendezett eseményen a város idegenforgalmi szempontból leginkább érintett területének elmúlt években történt változásairól, illetve Esztergom átfogót turisztikai képének bemutatásáról adtak számot.

Hernádi Ádám polgármester köszöntőjében egyebek mellett arról beszélt, hogy a több, mint 300 millió forintos beruházásban a Szent István tér rendezésén túl egy Tourinform Pont létrehozását is eredményezte. A város első embere rámutatott, hogy a 2021 januárjától 2022 novemberéig tartó fejlesztési folyamatban Esztergom a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft-vel közösen dolgozott konzorciumban.

Hernádi Ádám polgármester a 300 milliós forintos beruházásról beszélt

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Hernádi Ádám hangsúlyozta, hogy a cél az volt, hogy világörökségi várományos helyszínként a Várhegyen, a Bazilika előtt elhelyezkedő Szent István téren olyan fejlesztések történjenek, melyek méltók ehhez a ranghoz és a környezethez. Suhajda-Molnár Anikó, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese beszédében kiemelte:

Esztergomban az elmúlt években példaértékű infrastrukturális fejlesztések történtek, és az ide érkezőknek nyújtott szolgáltatások is komoly változásokon mentek keresztül.

Az MTÜ turizmus-stratégiai megvalósításért felelős vezető hozzátette: a komplex vallásturisztikai kínálat mellet elég csak a határon átnyúló kerékpár-kölcsönző rendszert vagy a népszerű kisvonatot említeni. Ezután egy szakmai portált idézett: „Példaértékűen összehangolt, egymásra épülő fejlesztéssornak köszönhetően Esztergom egy otthonos, barátságos, családias és élhető turisztikai célpont, ahová szívesen térnek vissza a látogatók.”

A Várhegy és rajta a Szent István tér a leglátogatottabb esztergomi turisztikai hely

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A tájékoztatón felszólalt Török Csaba, a Bazilika plébániai kormányzója is, aki többek között elmondta: „Az esztergomi Várhegy kiemelt turisztikai helyszín, amire emlékeztet az is, hogy Nemzeti Emlékhely rangban is áll. Ez egyben azt is jelenti, hogy a város szívében e ponton találkozik a történelmi és kulturális örökség, a vallási központ jelleg és természetesen a turizmus, illetve egyházi értelemben ez Magyarország fővárosa is.”